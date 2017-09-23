26.09 07:02 MIGnews.com

Иран фальсифицировал запуск баллистической ракеты

🔴📺رونمایی از جدیدترین #موشک_بالستیک ایران با نام "خرمشهر" / برد خرمشهر 2 هزار کیلومتر است pic.twitter.com/L3dmg90vxq — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 22 сентября 2017 г.

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Иранское государственное ТВ в прошлую пятницу показало видео с запуском баллистической ракеты нового типа. Запуск ракеты Хорремшехр показали через несколько часов после того, как ракета была продемонстрирована на военном параде в Тегеране."Ракета Хорремшехр – величайшее достижение министерства обороны Ирана. Ракета имеет дальность действия 2000 километров и может переносить боеголовку на расстояние 1800 километров. Она способна переносить более одной боеголовки. Как уже отмечалось, ракета уменьшилась в размерах и стала более тактической, и в ближайшем будущем она будет использоваться", - сообщил на параде генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.Президент Ирана Рухани заявил: "Мы будем развивать нашу оборонительную и военную мощь настолько, насколько мы сочтем необходимым. Мы не ждем ничьего разрешения защищать свою землю. Наши вооруженные и оборонные силы всегда служили укреплению мира. Мы никогда не применяли нашу оборонную силу для завоевания земли, но исключительно для защиты нашей собственной родины".По информации американского канала Fox News, на самом деле никакого запуска не было. По телевидению был показан запуск другой ракеты, состоявшийся семь месяцев назад. Она взорвалась вскоре после пуска.По сообщениям американской разведки показанный по телевизору запуск был осуществлен в январе и закончился неудачей - ракета взорвалась , пролетев около 800 км.CNN сообщает, что американские радары и сенсоры “не зафиксировали” запусков баллистических ракет в Иране в дни, предшествовавшие и последовавшие за датой предполагаемого испытания. Различные американские военные объекты в регионе ведут постоянное наблюдение за иранской территорией, и такой запуск был бы замечен, сообщают официальные представители США.Президент Дональд Трамп немедленно отреагировал на запуск в твиттере: “Иран только что выпустил Баллистическую Ракету, способную долететь до Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Мало что осталось от нашего с ними соглашения!”Дизайн Хорремшехр основывается на северокорейской ракете BM-25 Musudan. Джефри Льюис, эксперт по ракетным технологиям из Института Международных Исследования в Монтерей говорит: “Это первый случай, когда Иран просто копирует северокорейскую ракету. На протяжении многих лет мы видели фотографии иранских и северокорейских официальных лиц в кампании друг друга, но мы не видели подобной техники”.