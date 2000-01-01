26.09 08:32 MIGnews.com

США отреклись от причастности к гибели российского генерала

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Госдеп отрицает причастность США к гибели генерала Асапова. Об этом написала в своем Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер НауэртОфициальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в своем Twitter заявила, что США не причастны к гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии.Представитель подчеркнула, что заявления о том, что "США поддерживают ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания"."США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ", — подчеркнула она.В свою очередь, Науэрт, пошла в контрнаступление и обвинила российские официальные лица в "не соответствующих правде и бесполезных" заявлениях.Также она добавила, что Америка продолжит работу по сокращению напряженности в отношении России.Ранее старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ во время операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор.Командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".Известно, что Асапов успел поработать в качестве военного во многих регионах странах. Начинал он свою службу в ВДВ в городе Пскове. В 90-е годы воевал в Чечне. Служил он и в Восточном военном округе, в частности, в Бурятии он был командиром кяхтинской гвардейской мотострелковой бригады. Именно благодаря его ходатайству в далеком уже 2012 году в военной части появился свой буддийский священнослужитель - Баир-лама.