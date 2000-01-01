Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







США отреклись от причастности к гибели российского генерала 26.09 08:32   MIGnews.com

США отреклись от причастности к гибели российского генерала

Госдеп отрицает причастность США к гибели генерала Асапова. Об этом написала в своем Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в своем Twitter заявила, что США не причастны к гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии.

Представитель подчеркнула, что заявления о том, что "США поддерживают ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания".

"США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ", — подчеркнула она.

В свою очередь, Науэрт, пошла в контрнаступление и обвинила российские официальные лица в "не соответствующих правде и бесполезных" заявлениях.

Также она добавила, что Америка продолжит работу по сокращению напряженности в отношении России.

Ранее старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ во время операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор.

Командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".

Известно, что Асапов успел поработать в качестве военного во многих регионах странах. Начинал он свою службу в ВДВ в городе Пскове. В 90-е годы воевал в Чечне. Служил он и в Восточном военном округе, в частности, в Бурятии он был командиром кяхтинской гвардейской мотострелковой бригады. Именно благодаря его ходатайству в далеком уже 2012 году в военной части появился свой буддийский священнослужитель - Баир-лама.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:09
Трое убитых в Хар Адар - боец МАГАВа и два охранника
08:41
У террориста в Хар Адар было разрешение на въезд в Израиль
08:28
Премьер Палестинской автономии посетит Газу
08:05
В Хар Адар убиты три израильтянина
07:59
Трое раненых в Хар Адара - в критическом состоянии
07:35
Далай-лама: я знаю в чем смысл жизни!
07:12
МИД РФ обвинил в гибели российского генерала в Сирии США
04:18
Израильские волонтеры ездили с гумпомощью в Мумбаи
03:26
Ученые вернули к жизни человека, пролежавшего в коме 15 лет
02:26
Скончалась самая тяжелая женщина в мире
01:15
В Германии прошли протесты после выборов в Бундестаг
22:25
Нетаниягу отложил планы строительства в поселениях
22:04
Курдистан: в референдуме приняли участие 80% населения
21:04
Эрдан запретил проведение футбольного матча в Иерусалиме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus