26.10 11:39 MIGnews.com

БАГАЦ: супермаркеты Тель-Авива продолжат работать в шабат

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БАГАЦ отверг петицию, требовавшую запретить работу тель-авивских супермаркетов в шабат.БАГАЦ в апреле постановил, что тель-авивские супермаркеты будут работать в соответствии с подзаконными актами муниципалитета Тель-Авива. Тем не менее, ультраортодоксы добились повторного рассмотрения этого вопросы, выдвинув в качестве аргумента утверждение о том, что на предварительном рассмотрении дела не был выслушан министр внутренних дел Арье Дери.Сегодня, 26 октября, БАГАЦ во главе с президентом Верховного Суда, Мириам Наор, окончательно отверг петицию о закрытии супермаркетов в шабат.Арье Дери, комментируя решение БАГАЦа заявил: “Это - не революция, это - путч. Настоящий путч”. Лидеры религиозной партии Яадут А-Тора угрожают, что выйдут из состава правительства в случае, если вопрос о закрытии супермаркетов не будет решен так, как они считают необходимым.Глава партии Еш Атид Яир Лапид приветствовал решение суда, заявив: “Никто не будет говорить другому, как тот должен жить . Так это и должно быть”.