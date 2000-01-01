26.10 12:05 MIGnews.com

Яир Лапид о решении БАГАЦа: это верное решение!

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Комментарии

Комментарий лидера партии «Еш Атид» Яира Лапида о решении БАГАЦа разрешить работу частных бизнесов по субботам:«Решение высшего суда справедливости дать свободу выбора мэрам городов – это верное решение. В Бней-Браке, безусловно, все будет закрыто, а в Тель-Авиве открыто, так оно и должно быть. Мы не должны указывать другим, как жить. Тем не менее, нам нужно начать вести новый, иной диалог об израильском шаббате. И это правильно.Я тоже не хочу, чтобы шаббат был похож на остальные дни, и не важно, хотите вы пойти в синагогу или музей, кошерная ли у вас субботняя трапеза или нет. Шаббат – это замечательный подарок, который еврейский народ дал всему миру, и давайте начнем мирную дискуссию друг с другом о том, каким мы хотим видеть наш выходной день».Пресс-служба фракции «Еш Атид»