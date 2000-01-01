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Глава американского казначейства прилетит в Израиль 26.10 13:05   MIGnews.com

Глава американского казначейства прилетит в Израиль

Глава казначейства США Стивен Мнухин, в рамках регионального визита посетит Израиль.

Мнухин в среду прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с министрами финансов государств региона.

Сегодня, 26 октября, Мнухин прибудет в Израиль, проведете встречи с Биньямином Нетаниягу и Моше Кахлоном, посетит Яд Вашем. В пятницу Мнухин вылетит в Дубаи.

Основной темой переговоров с израильтянами станут санкции против Ирана и борьба с финансированием терроризма.
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