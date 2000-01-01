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Soufan Grouр: РФ - главный `экспортер` террористов для ИГ 26.10 13:35   MIGnews.com

Soufan Grouр: РФ - главный "экспортер" террористов для ИГ

Россию назвали главным" экспортером" боевиков для "Исламского государства". Об этом говорится в докладе американской консалтинговой компании Soufan Grouр, передает Корреспондент.net.

По ее данным, в рядах запрещенной на территории России группировки, воюют 3417 россиян. Таким образом, РФ заняла первое место в списке "экспортеров" исламистов в Сирию и Ирак. Отмечается, что в 2015 году в отрядах ИГ находилось около 2400 выходцев из России, однако за два года их количество резкими темпами возросло. На втором месте по этому показателю находится Саудовская Аравия – 3224. На третьем – Иордания (3000). По мимо этого, под флаги исламистской организации перешли 2926 выходцев из Туниса, а также 1910 человек французской национальности.

При этом в Россию вернулись только 400 человек, в Саудовскую Аравию – 760, в Иорданию – 250, в Тунис – 800, а во Францию – 271.
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