26.10 14:04 MIGnews.com

НДИ против религиозного диктата

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Министр обороны Авигдор Либерман приветствовал решение Верховного суда, разрешившего работу магазинов и развлекательных учреждений в Тель-Авиве. Лидер партии «Наш дом Израиль» заявил, что не существует никакой объективной причины для вмешательства государства в нормальное течение жизни в Тель-Авиве. По словам министра, нельзя навязывать против их желания жителям города, да и вообще большинству граждан государства, образ жизни, вступающий в противоречие с их мировоззрением.Депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская в свою очередь отреагировала на заявление фракции «Еврейство Торы» о намерении добиться принятия закона, запрещающего работу магазинов и развлекательных учреждений в Тель-Авиве.Парламентарий заявила, что фракция НДИ выступает категорически против любых форм религиозного засилья, и поэтому сделает все от нее зависящее, чтобы этот законопроект не прошел.«Суббота должна оставаться выходным днем, но именно работающие по субботам торговые точки, кафе и другие предприятия сфер сервиса и досуга позволяют людям отдыхать так, как им нравится. Город Тель-Авив издавна имеет собственный облик, и грубое вмешательство в его жизненный уклад абсолютно неуместно. Точно так же, как мы против навязывания работы по субботам торговых точек в Бней-Браке, мы решительно против их закрытия в Тель-Авиве. Раз уж мы живем при исторически сложившемся статус-кво, абсолютно недопустимо его нарушение посредством вмешательства центральной власти в дела власти муниципальной. Местная власть лучше кого бы то ни было знает, что нужно и чего не нужно жителям данного города. Мы не ищем поводов для раздора, но не поступимся принципами, важными для нас и для всех нерелигиозных граждан страны», - подчеркнула Юлия Малиновская.