26.10 17:03 MIGnews.com

Брат марсельского террориста выдан властям Туниса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ануар Ханахи, младший брат террориста Ахмеда Ханахи, зарезавшего двух молодых женщина на вокзале в Марселе 1 октября, был передан французами тунисским властям.Вместе с Ханахи в Тунис депортирована его жена.Контр-террористическая полиция Туниса издала международный ордер на арест Ханахи. Он подозревается в принадлежности к террористической организации.Предполагается, что Ануар Ханахи воевал на стороне джихадистов в Ливии и Сирии.