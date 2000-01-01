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Брат марсельского террориста выдан властям Туниса 26.10 17:03   MIGnews.com

Брат марсельского террориста выдан властям Туниса

Ануар Ханахи, младший брат террориста Ахмеда Ханахи, зарезавшего двух молодых женщина на вокзале в Марселе 1 октября, был передан французами тунисским властям.

Вместе с Ханахи в Тунис депортирована его жена.

Контр-террористическая полиция Туниса издала международный ордер на арест Ханахи. Он подозревается в принадлежности к террористической организации.

Предполагается, что Ануар Ханахи воевал на стороне джихадистов в Ливии и Сирии.
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