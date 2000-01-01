26.10 22:34 MIGnews.com

Украина - страна раздора для отношений НАТО и России

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"Украинский кризис" определяет взаимоотношения между НАТО и Москвой. Об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг, после заседания Совета НАТО-Россия."Этот конфликт очень глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Россией и НАТО",- сообщил он.Для военно-политического блока остается в приоритете урегулирование конфликта на востоке Украины, однако до сих пор на линии разграничения сторон, находится тяжелое вооружение, что затрудняет доступ для международных наблюдателей."Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами", - сказал также генсек НАТО.Также он отметил, что диалог между сторонами противостояния идет не просто, но он по-прежнему остается важен.