Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Украина - страна раздора для отношений НАТО и России 26.10 22:34   MIGnews.com

Украина - страна раздора для отношений НАТО и России

"Украинский кризис" определяет взаимоотношения между НАТО и Москвой. Об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг, после заседания Совета НАТО-Россия.

"Этот конфликт очень глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Россией и НАТО",- сообщил он.

Для военно-политического блока остается в приоритете урегулирование конфликта на востоке Украины, однако до сих пор на линии разграничения сторон, находится тяжелое вооружение, что затрудняет доступ для международных наблюдателей.

"Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами", - сказал также генсек НАТО.

Также он отметил, что диалог между сторонами противостояния идет не просто, но он по-прежнему остается важен.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
Археологи обнаружили самую древнею жертву цунами
21:58
Сообщение канцелярии премьер-министра
21:33
Каталония отказалась объявить досрочные выборы
21:25
Нетаниягу встретился с министром финансов США
20:27
Арабы запретили играть гимн Израиля, после победы израильтян
19:30
Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети
19:11
Небо Израиля: место Air Berlin заняла Germania
18:58
Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона
17:54
10 самолетов, 27 машин тушат пожар вблизи Иерусалима
17:49
Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена
17:35
В Берлине беженцев заставляют заниматься проституцией
17:03
Брат марсельского террориста выдан властям Туниса
16:25
"Решение БАГАЦА противоречит Галахе и нарушает шабат"
16:10
Одобрен план застройки старой автобусной станции Тель-Авива
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus