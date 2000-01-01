26.10 16:25 MIGnews.com

"Решение БАГАЦА противоречит Галахе и нарушает шабат"

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Комментарии

Министр сельского хозяйства Ури Ариэль прокомментировал решение БАГАЦА касательно работы супермаркетов в шабат. В четверг, 26 октября, депутат Кнессета заявил:"Израиль – еврейское и демократическое государство. Решение председателя Верховного суда является прецедентом для всей страны, противоречит галахе и нарушает шабат в израильском государстве".Сегодня, 26 октября, БАГАЦ во главе с президентом Верховного Суда, Мириам Наор, окончательно отверг петицию о закрытии супермаркетов в шабат.Напомним, БАГАЦ в апреле постановил, что тель-авивские супермаркеты будут работать в соответствии с подзаконными актами муниципалитета Тель-Авива.