Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube 26.10 16:25   MIGnews.com

"Решение БАГАЦА противоречит Галахе и нарушает шабат"

Министр сельского хозяйства Ури Ариэль прокомментировал решение БАГАЦА касательно работы супермаркетов в шабат. В четверг, 26 октября, депутат Кнессета заявил:

"Израиль – еврейское и демократическое государство. Решение председателя Верховного суда является прецедентом для всей страны, противоречит галахе и нарушает шабат в израильском государстве".

Сегодня, 26 октября, БАГАЦ во главе с президентом Верховного Суда, Мириам Наор, окончательно отверг петицию о закрытии супермаркетов в шабат.
Напомним, БАГАЦ в апреле постановил, что тель-авивские супермаркеты будут работать в соответствии с подзаконными актами муниципалитета Тель-Авива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:03
Брат марсельского террориста выдан властям Туниса
16:58
Министр Кац: Израиль готов применить силу по отношению Ирана
16:10
Одобрен план застройки старой автобусной станции Тель-Авива
15:55
Врач из США тайно подменял донорскую сперму своей
15:48
Минтранс Израиля ввёл новые "студенческие" маршруты
15:05
Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат
14:41
Канада выплатила около 30 млн. за ошибку своих спецслужб
14:10
Песков опроверг обвинение в покушении на Мосийчука
14:04
НДИ против религиозного диктата
13:55
ЦАХАЛ снесет дом террориста атаковавшего в Кфар-Касем
13:35
Soufan Grouр: РФ - главный "экспортер" террористов для ИГ
13:05
Глава американского казначейства прилетит в Израиль
13:01
Hewlett-Packard и Motorolа - в чёрном списке ООН
12:26
Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus