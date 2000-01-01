27.10 03:04 MIGnews.com

В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах

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Выводы, сделанные в докладе американской консалтинговой компании Soufan Group о воюющих в Сирии на стороне террористов россиянах, некорректны и вызывают много вопросов. Об этом заявил в четверг, 26 октября журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев, передают ТАСС.Накануне аналитическая компания Soufan Group сообщила в своем докладе, что Россия стала главным поставщиком иностранных наемников для ИГ, обойдя такие страны, как Саудовская Аравия и Иордания. По данным экспертов компании, в рядах ИГ воюют 3 тыс. 417 россиян."Суждения, представленные в докладе американской консалтинговой группы, некорректны и вызывают много вопросов, складывается впечатление, что их данные вырваны из контекста", - заявил Шхагошев.Депутат обратил внимание, что "эти данные в США озвучены именно тогда, когда приближается к концу военная операция в Сирии, а все успехи по борьбе с ИГИЛ в этой стране связаны с действиями ВКС РФ и правительства Сирии"."Россия сегодня становится лидером во всем мире в борьбе с международным терроризмом. Появляющаяся в таких условиях информация о якобы экспорте из России в Сирию боевиков в ряды ИГИЛ нацелена на то, чтобы просто свести на нет наши результаты", - подчеркнул парламентарий."Если в США называют Россию экспортером боевиков, то сами Соединенные Штаты можно смело назвать финансистом номер один международного терроризма. Именно они создали на Ближнем Востоке условия для того, чтобы в Сирию стекались выходцы из 84 стран, которые сегодня там воюют", — продолжил Шхагошев.По его словам, необходимо учитывать, что Россия находится в непосредственной близости от стран Ближнего Востока. "Если бы у США также под боком находилась такая "горячая точка" как Сирия, мы бы посмотрели, сколько было бы там американских граждан", - отметил депутат.