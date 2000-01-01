Министр Кац: Израиль готов применить силу по отношению Ирана
Израиль готов применить военную силу по отношению Ирана, с целью препятствовать приобретению ядерного оружия Тегераном. Об этом заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац в четверг, 26 октября.
На данный момент Кац находится с официальным визитом в Японии.
Кроме того израильский министр выразил усиленную поддержку новой стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.
"Если международные усилия, предпринятые президентом Трампом, не помогут сдерживать Иран от достижения ядерного потенциала, Израиль будет готов применить военную силу. Существуют изменения, которые могут быть внесены в соглашение, гарантирующие тот факт, что Иран никогда не сможет приобрести ядерное оружие", - резюмировал Кац.