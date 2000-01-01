26.10 16:58 MIGnews.com

Министр Кац: Израиль готов применить силу по отношению Ирана

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Израиль готов применить военную силу по отношению Ирана, с целью препятствовать приобретению ядерного оружия Тегераном. Об этом заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац в четверг, 26 октября.На данный момент Кац находится с официальным визитом в Японии.Кроме того израильский министр выразил усиленную поддержку новой стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана."Если международные усилия, предпринятые президентом Трампом, не помогут сдерживать Иран от достижения ядерного потенциала, Израиль будет готов применить военную силу. Существуют изменения, которые могут быть внесены в соглашение, гарантирующие тот факт, что Иран никогда не сможет приобрести ядерное оружие", - резюмировал Кац.