Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона
Израильская система ПРО "Праща Давида" была удостоена премии агентства противоракетной обороны США. Награду за технологические инновации вручили на ежегодной конференции, проводимой агентством ПРО в Бостоне, передает Time of Israel.
Противоракетная система, известная также как "Волшебная палочка" предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км.
"Праща Давида" разработана израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon.
Награду от имени Государства Израиль получил директор управления ПРО "Хома" Моше Фаталь. По его словам, способности перехвата "Волшебной палочки" являются "значительным прорывом в мире технологий".