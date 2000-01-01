26.10 18:58 MIGnews.com

Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона

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Израильская система ПРО "Праща Давида" была удостоена премии агентства противоракетной обороны США. Награду за технологические инновации вручили на ежегодной конференции, проводимой агентством ПРО в Бостоне, передает Time of Israel.Противоракетная система, известная также как "Волшебная палочка" предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км."Праща Давида" разработана израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon.Награду от имени Государства Израиль получил директор управления ПРО "Хома" Моше Фаталь. По его словам, способности перехвата "Волшебной палочки" являются "значительным прорывом в мире технологий".