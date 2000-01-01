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Youtube 26.10 18:58   MIGnews.com

Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона

Израильская система ПРО "Праща Давида" была удостоена премии агентства противоракетной обороны США. Награду за технологические инновации вручили на ежегодной конференции, проводимой агентством ПРО в Бостоне, передает Time of Israel.

Противоракетная система, известная также как "Волшебная палочка" предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км.

"Праща Давида" разработана израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon.

Награду от имени Государства Израиль получил директор управления ПРО "Хома" Моше Фаталь. По его словам, способности перехвата "Волшебной палочки" являются "значительным прорывом в мире технологий".
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