Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России | Фото:27.10 06:32   MIGnews.com

В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России

Глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел предупредил Турцию о последствиях, с которыми она может столкнуться в случае приобретения российских комплексов ПВО С-400 "Триумф". Об этом в четверг, 26 октября сообщает Defense News.

По словам генерала, если сделка состоится, то Анкара не сможет интегрироваться в объединенную систему ПВО альянса.

"Принцип суверенитета, безусловно, действует при приобретении оборонного вооружения. Но в этом случае страна должна нести и суверенные риски, которые подобный шаг влечет", — уточнил свою позицию Павел.

Он также добавил, что пока Анкара не подписала окончательное соглашение с Москвой, в рамках альянса необходимо провести дискуссию относительно целесообразности данной сделки.

Он подчеркнул, что даже если С-400 не будут интегрированы в противовоздушную оборону НАТО, то даже просто размещение российских ЗРС "создает проблемы для союзнических объектов, потенциально размещенных на территории этой страны"

Тем не менее, Павел отметил, что Турция остается ключевой частью НАТО. "Никто не отрицает роль Турции как важного союзника на очень тяжелом перекрестке задач Альянса", - сказал он.

Напомним, 12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и уже внесла задаток.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik
04:26
Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"
03:04
В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах
02:26
Джигарханян подал на жену заявление в полицию
01:15
Джордж Клуни хвастается успехами детей
00:28
Эмбер Хёрд встречается с каскадёром
23:18
В Финляндии БТР столкнулся с пассажирским поездом
22:34
Украина - страна раздора для отношений НАТО и России
22:02
Археологи обнаружили самую древнею жертву цунами
21:58
Сообщение канцелярии премьер-министра
21:33
Каталония отказалась объявить досрочные выборы
21:25
Нетаниягу встретился с министром финансов США
20:27
Арабы запретили играть гимн Израиля, после победы израильтян
19:30
Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus