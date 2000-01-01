27.10 06:32 MIGnews.com

В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России

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Глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел предупредил Турцию о последствиях, с которыми она может столкнуться в случае приобретения российских комплексов ПВО С-400 "Триумф". Об этом в четверг, 26 октября сообщает Defense News.По словам генерала, если сделка состоится, то Анкара не сможет интегрироваться в объединенную систему ПВО альянса."Принцип суверенитета, безусловно, действует при приобретении оборонного вооружения. Но в этом случае страна должна нести и суверенные риски, которые подобный шаг влечет", — уточнил свою позицию Павел.Он также добавил, что пока Анкара не подписала окончательное соглашение с Москвой, в рамках альянса необходимо провести дискуссию относительно целесообразности данной сделки.Он подчеркнул, что даже если С-400 не будут интегрированы в противовоздушную оборону НАТО, то даже просто размещение российских ЗРС "создает проблемы для союзнических объектов, потенциально размещенных на территории этой страны"Тем не менее, Павел отметил, что Турция остается ключевой частью НАТО. "Никто не отрицает роль Турции как важного союзника на очень тяжелом перекрестке задач Альянса", - сказал он.Напомним, 12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и уже внесла задаток.