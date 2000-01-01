Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу с министром финансов США Стивеном Мнучиным 26.10 21:25   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром финансов США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Беседа состоялась в канцелярии премьера в Иерусалиме в четверг, 26 октября.

Глава израильского правительства поздравил Мнучина с прибытием и заявил:

"Хочу сказать, насколько мы благодарны Соединенным Штатам и правительству Трампа за поддержку не только в вопросах нашей безопасности, что жизненно важно для нашего будущего, но и в экономических вопросах. Наше сотрудничество основывается не только на деятельности правительств, но и на взаимодействии сильного частного сектора Израиля и сильного частного сектора США. Это один из столпов нашей экономической мощи. Мы очень это ценим".

В свою очередь министр: "Я рад вновь видеть вас, для меня было большой честью несколько раз присутствовать на ваших встречах с президентом. Это наш первый официальный визит, и я надеюсь, что будет ещё много встреч. У нас не лучшего партнёра в регионе, чем Израиль ".

Также Нетаниягу поблагодарил министра Мнучина за решительные действия министерства финансов США против иранского режима, особенно против "Иранской революционной гвардии" и поддерживаемой ею "Хизбаллы".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:33
Каталония отказалась объявить досрочные выборы
20:27
Арабы запретили играть гимн Израиля, после победы израильтян
19:30
Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети
19:11
Небо Израиля: место Air Berlin заняла Germania
18:58
Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона
17:54
10 самолетов, 27 машин тушат пожар вблизи Иерусалима
17:49
Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена
17:35
В Берлине беженцев заставляют заниматься проституцией
17:03
Брат марсельского террориста выдан властям Туниса
16:25
"Решение БАГАЦА противоречит Галахе и нарушает шабат"
16:10
Одобрен план застройки старой автобусной станции Тель-Авива
15:55
Врач из США тайно подменял донорскую сперму своей
15:48
Минтранс Израиля ввёл новые "студенческие" маршруты
15:05
Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus