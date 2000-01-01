26.10 21:25 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром финансов США

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Беседа состоялась в канцелярии премьера в Иерусалиме в четверг, 26 октября.Глава израильского правительства поздравил Мнучина с прибытием и заявил:"Хочу сказать, насколько мы благодарны Соединенным Штатам и правительству Трампа за поддержку не только в вопросах нашей безопасности, что жизненно важно для нашего будущего, но и в экономических вопросах. Наше сотрудничество основывается не только на деятельности правительств, но и на взаимодействии сильного частного сектора Израиля и сильного частного сектора США. Это один из столпов нашей экономической мощи. Мы очень это ценим".В свою очередь министр: "Я рад вновь видеть вас, для меня было большой честью несколько раз присутствовать на ваших встречах с президентом. Это наш первый официальный визит, и я надеюсь, что будет ещё много встреч. У нас не лучшего партнёра в регионе, чем Израиль ".Также Нетаниягу поблагодарил министра Мнучина за решительные действия министерства финансов США против иранского режима, особенно против "Иранской революционной гвардии" и поддерживаемой ею "Хизбаллы".