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Youtube 26.10 21:33   MIGnews.com

Каталония отказалась объявить досрочные выборы

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался объявлять досрочные выборы в автономии. Об этом он заявил во время выступления в заседании регионального правительства в Барселоне в четверг, 26 октября.

Свое решение он объяснил тем, что власти Испании не дали гарантий того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонию прямого правления Мадрида.

В свою очередь, сенат Испании намерен проголосовать по этому вопросу в ближайшую пятницу.

"Я был готов объявить выборы, если бы были даны гарантии. Сегодня нет гарантий, оправдывающих проведение досрочных выборов", - отметил Пучдемон.

Каталонский лидер добавил, что теперь дело за парламентом автономии, который может принять решение о своем отделении от Испании в соответствии с мандатом, полученным в результате плебисцита о независимости, который состоялся 1 октября, передает Би Би Си.
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