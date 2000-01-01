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Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной | Фото:27.10 07:31   MIGnews.com

Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной

Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом. Об этом в четверг, 26 октября заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя с сопровождающими его журналистами в Женеве, куда он нанес официальный визит.

В Вашингтоне стенограмму высказываний главы внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба, передает ТАСС.

У Тиллерсона поинтересовались, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом.

"Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии от экстремистов и террористов)", — ответил госсекретарь США.

Тиллерсон подчеркнул, что российское правительство "успешно действует, оказывая существенную поддержку с воздуха силам российского режима".

Тилерсон отметил, что у России "есть доля успеха".

При этом он утверждал, что "огромных успехов" добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки "Исламское государство".

"Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там", - добавил госсекретарь США.
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