27.10 07:31 MIGnews.com

Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной

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Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом. Об этом в четверг, 26 октября заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя с сопровождающими его журналистами в Женеве, куда он нанес официальный визит.В Вашингтоне стенограмму высказываний главы внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба, передает ТАСС.У Тиллерсона поинтересовались, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом."Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии от экстремистов и террористов)", — ответил госсекретарь США.Тиллерсон подчеркнул, что российское правительство "успешно действует, оказывая существенную поддержку с воздуха силам российского режима".Тилерсон отметил, что у России "есть доля успеха".При этом он утверждал, что "огромных успехов" добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"."Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там", - добавил госсекретарь США.