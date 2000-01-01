26.10 21:58 MIGnews.com

Сообщение канцелярии премьер-министра

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение в четверг, 26 октября."Завтра премьер-министр Биньямин Нетаниягу пройдёт регулярное гастроэнтерологическое обследование под частичным наркозом, которое продлится в течение получаса.Премьер-министра будет сопровождать его личный врач д-р Цви Герман Берковиц.В то время, когда премьер-министр будет под частичным наркозом, его обязанности будет исполнять министр Мири Регев", - говорится в заявлении.