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26.10 21:58   MIGnews.com

Сообщение канцелярии премьер-министра

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение в четверг, 26 октября.

"Завтра премьер-министр Биньямин Нетаниягу пройдёт регулярное гастроэнтерологическое обследование под частичным наркозом, которое продлится в течение получаса.

Премьер-министра будет сопровождать его личный врач д-р Цви Герман Берковиц.

В то время, когда премьер-министр будет под частичным наркозом, его обязанности будет исполнять министр Мири Регев", - говорится в заявлении.
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