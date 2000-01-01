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Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ 27.10 07:11   MIGnews.com

Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии принятия присяги новым председателем Верховного суда, состоявшейся в резиденции президента.

Глава правительства заявил:

"Уважаемая Мирьям Наор, покидающая пост председателя Верховного суда, и уважаемая судья Эстер Хают, новый председатель Верховного суда.

Председатель Наор, спасибо. Благодарю вас от своего имени и от имени граждан Израиля за ваш основательный вклад в судебную систему. Печать вашей деятельности останется с нами на протяжении многих лет. Все мы ценим вашу глубокую приверженность государству и закону.

Председатель Хают, тёплые поздравления в связи с вашим вступлением в должность. Во всех заседаниях судов вы проявили основательность, трудолюбие и отличные аналитические способности. Ваши суждения сочетают разум и чувствительность, здравый смысл и тёплое сердце.

Я хотел бы сразу перейти к теме, поднятой президентом, к теме отношений между властями. Законодательная, исполнительная и судебная ветви являются краеугольным камнем каждого демократического строя и нашего демократического строя. Три эти составляющие необходимы для обеспечения силы и свободы государства, и между ними существует естественное и здоровое напряжение. Есть законодательная ответственность, исполнительная ответственность и судебная ответственность. Эта напряженность существует во всех демократиях, всё время - 200 лет назад и сегодня.

Но есть одна вещь, которая неизменна, и не должна меняться - это необходимость в сильном, независимом, честном и беспристрастном суде. Я скажу вам прямо – обсуждения об установлении границ между властями всегда будут сопровождать демократическую жизнь.

Острая легитимная полемика без ругани и оскорблений - это хорошо. Возможно, будет преувеличением ожидать, что разные ветви власти будут держать друг друга за руки, но верить в уважительный диалог – это вовсе не преувеличение.

Если мы поймём, что полемика является частью демократии, а не её разрушением, можно будет, как я считаю, достичь общей цели. Поэтому я выступаю за диалог - открытый диалог, постоянный диалог, честный диалог. Вместо пропасти построим мосты. Я говорил об этом с председателем Наор и надеюсь на плодотворную работу с вами, председатель Хают.

Желаю вам успеха. Ваш успех - это успех нашей страны".
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