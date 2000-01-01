26.10 06:53 MIGnews.com

Депутаты НДИ спасли от депортации детей репатриантки

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Благодаря вмешательству вице-мэра города Мигдаль а-Эмека Сергея Окландера, а также депутатов Кнессета от партии НДИ Юлии Малиновской и Одеда Форера, была предотвращена депортация двоих детей.Новая репатриантка Наталья Мазаева, прибывшая в Израиль около года назад на основании Закона о возвращении, вернулась на Украину за своими детьми 12 и 16 лет, и привезла их в Израиль. У нее на руках были все необходимые для оформления совместного проживания детей с матерью документы, включая письменное согласие отца на переезд детей на ПМЖ в Израиль. Позднее в Управлении иммиграции и регистрации населения утверждали, что представленные Натальей Мазаевой документы не включали нотариально заверенное согласие отца на то, чтобы его дети жили в Израиле постоянно, хотя на представленном этой женщине документе такое согласие было подтверждено черным по белому. Чиновники МВД попросту не удосужились прочесть все документы, и не позволили детям въехать в Израиль, разлучив тем самым мать с детьми.Дети были отправлены в изолятор для лиц, которым отказано во въезде в Израиль с тем, чтобы затем депортировать их обратно в Украину. Напуганные и ничего не понимающие дети не получили никаких объяснений от чиновников. Их сутки держали взаперти, не дав возможности позвонить матери до вечера следующего дня. Им не дали даже одеял и зубных щеток, и они были вынуждены спать, укрывшись своими пальто.После того, как репатриантка обратилась за помощью к вице-мэру Мигдаль а-Эмека Сергею Окландеру, в дело вмешались также депутаты Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская и Одед Форер, которые лично приехали в аэропорт, чтобы предотвратить депортацию детей из Израиля.Они встретились с зам.директора управления регистрации населения и иммиграции и потребовали не допустить высылки несовершеннолетних. Депутаты Кнессета также разъяснили матери, что у нее есть все нужные документы, и потому депортация ее детей совершенно безосновательна. Перед этим Наталья Мазаева со всеми документами, которые она безуспешно пыталась показать чиновникам по прибытии в Израиль, из города Мигдаль а-Эмек в аэропорт привез на своей машине Сергей Окландер. После вторичного рассмотрения представленных документов, на котором настояли депутаты Кнессета, было дано указание о незамедлительном освобождении детей и предоставлении им возможности въехать в Израиль.