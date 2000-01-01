26.10 07:05 MIGnews.com

Конгресс ввел санкции против "Хизбаллы"

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Конгресс США одобрил новые санкции против поддерживаемой Ираном ливанской милиции “Хизбалла”. Это стало частью новой, более жесткой линии против Тегерана, проводимой администрацией президента Дональда Трампа.Три комплекса санкций против “Хизбаллы” были приняты конгрессом единогласно. Первый предусматривает введение санкций против любых образований, помогающих “Хизбалле”, например, поставляющих ей оружие.Второй вводит санкции против “Хизбаллы” и Ирана за использование гражданских лиц в качестве живых щитов.Третий призывает Европейский Союз внести “Хизбаллу” в списки террористических организаций.Сегодня ожидается еще одно голосование, связанное с санкциями против иранской баллистической программы.Конгрессмен Эд Ройс, Эд Ройс, глава комитета Конгресса по внешним делам заявил: “Эти новые критически важные меры вводят новые санкции с целью подрыва финансирования “Хизбаллы”, и с тем, чтобы призвать ее к ответу за причиненные ею смерти и разрушения”.