26.10 07:42 MIGnews.com

Трамп: Россия мешает разрешению северокорейской проблемы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия мешает американским усилиям, направленным на предотвращение развития северокорейской ядерной программы, в то время как Китай - помогает.Трамп дал интервью каналу Fox News. Президент заявил: “Китай помогает, а Россия, возможно, делает совершенно обратное, и вредит”.Трамп , после серии северокорейских испытаний, надавил на Китай с тем, чтобы тот занял более жесткую линию относительно Северной Кореи. На долю Китая приходится 90% торговли КНДР.Отношения с Россией, однако, остаются сложными, на фоне продолжающегося скандала в связи с вмешательством России в американские президентские выборы 2016 года.Трамп в интервью Fox News заявил: “Я думаю, у нас могли бы быть более хорошие отношения с Россией. И я думаю, что тогда северокорейскую проблему было бы легче урегулировать”.Заявления Трампа прозвучали на фоне беспрецедентного кризиса вокруг Северной Кореи. Министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил: “Угроза, Северной Кореи выросла до беспрецедентного, критического и немедленного уровня” Между тем, посланник ООН по Северной Корее заявил, что “ядерная война может разразиться в любой момент”.