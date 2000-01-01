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Иракские силы наступаю на позиции курдов недалеко от Мосула 26.10 07:51   MIGnews.com

Иракские силы наступают на позиции курдов недалеко от Мосула

Армия и силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерга (курдские военные формирования) недалеко от Мосула. Об этом заявил Совет безопасности Иракского Курдистана в Twitter.

"Идет наступление", — говорится в сообщении.

Отношения официального Ирака и Курдистана, обострились после того, как курды провели референдум о независимости региона от Багдада. Вскоре, начались первые столкновения между военными обеих сторон. В Эрбиле в свою очередь, предложили прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты плебисцита, отмечая, что конфликт приведет к ненужному и непрерывному кровопролитию. Однако Ирак проигнорировал инициативу автономии и не дал официального ответа на предложение.
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