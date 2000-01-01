26.10 08:27 MIGnews.com
США не хочет войны с КНДР, но не исключает такой возможности
В Пентагоне в приоритете стоит урегулирование ситуации вокруг Северной Кореи мирным путем, но и готовы к военному развитию событий. Об этом сообщил глава военного ведомства США Джеймс Мэттис.
"Мы выступаем за урегулирование ситуации (вокруг КНДР) дипломатическим путём, - заявил министр обороны США.
По словам военного, Америка не настроена на войну и не хочет развития военного сценария, однако если КНДР нападет первой на Соединенные Штаты или на их союзников, она готова применить силу.
Ранее Мэттис призвал вооруженные силы страны быть готовыми к военному решению ситуации с КНДР.
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