Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







США не хочет войны с КНДР, но не исключает такую возможность 26.10 08:27   MIGnews.com

США не хочет войны с КНДР, но не исключает такой возможности

В Пентагоне в приоритете стоит урегулирование ситуации вокруг Северной Кореи мирным путем, но и готовы к военному развитию событий. Об этом сообщил глава военного ведомства США Джеймс Мэттис.

"Мы выступаем за урегулирование ситуации (вокруг КНДР) дипломатическим путём, - заявил министр обороны США.

По словам военного, Америка не настроена на войну и не хочет развития военного сценария, однако если КНДР нападет первой на Соединенные Штаты или на их союзников, она готова применить силу.

Ранее Мэттис призвал вооруженные силы страны быть готовыми к военному решению ситуации с КНДР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:02
Петах-Тиква: автобус задавил пешехода
08:47
Коста-Рика депортирует в Израиль убийцу репатриантки
08:23
Представитель ООН посетит Иран
07:51
Иракские силы наступают на позиции курдов недалеко от Мосула
07:38
У здания украинского телеканала Эспрессо, прогремел взрыв
07:10
Умерла девушка, ехавшая на сбитом машиной электровелосипеде
07:05
Конгресс ввел санкции против "Хизбаллы"
06:53
Депутаты НДИ спасли от депортации детей репатриантки
06:07
Сиамских близнецов с общей головой успешно разделили
05:06
Робби Уильямс объяснил отмену концертов в России
04:11
Америка: пенсионер собственными руками поймал грабителя
03:06
В Польше наградили историка, защищающего нацистов
02:21
Актриса обвинила Джоджа Буша-старшего в домогательствах
01:03
Астрономы обнаружили первую в истории межзвездную комету
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus