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26.10 10:07   MIGnews.com

Министры проголосуют за расширение Иерусалима

В воскресенье, 20 октября, израильские министры примут участие в голосовании по спорному Иерусалимскому законопроекту, который предусматривает аннексию 19 поселений на территории Иудеи и Самарии, а также понижение статуса трёх арабских кварталов города, которые находятся за пределами барьера безопасности.

"Если министры примут данный законопроект, то он фактически станет шагом к аннексии де-юре. Нельзя допустить, чтобы этот законопроект стал законом", - убеждены противники документа.

Однако сторонники, в свою очередь, уверяют, что данный законопроект будет представлять собой "муниципальную аннексию", но не будет применять суверенитет к населённым пунктам с их населением в 150 тысяч человек, пишет The Jerusalem Post.

После последнего редактирования, которое состоялось в октябре, законопроект звучит следующим образом: "поселения станут частью Иерусалима. Таким образом, население этих территорий будет присоединено к числу населения Иерусалима, что позволит поддержать демографический баланс, а также поспособствует появлению земель для нового жилья, торговли и туризма".

Идея, которую пропагандирует министр транспорта Исраэль Кац, основана на концепции большого Лондона.

"Принятие законопроекта и его реализация станут однозначным ответом всем тем, кто находится в международном сообществе и кто подвергает право еврейского народа на Иерусалим", - убеждён Кац.

Жители 19 поселений будут иметь право голоса в Иерусалиме, но, в то же время будут поддерживать свои местные органы власти, которые будут считаться суб-муниципалитетами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уже заявил о том, что он намерен поддержать законопроект.
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