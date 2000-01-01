26.12 10:46 MIGnews.com

Дания сократит помощь палестинским организациям

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что несколько европейских стран намерены сократить или уменьшить финансирование палестинских организаций, которые поддерживают терроризм.Глава правительства приветствовал решение Дании прекратить финансирование 15 из 25 палестинских организаций. Копенгаген пояснил, что принял данное решение, поскольку эти организации использовали средства не по назначению.Сообщается, что Нетаниягу лично обратился к датским властям с просьбой прекратить финансирование заявив, что изрядная часть средств идет а пропаганду антиизраильского бойкота и подстрекательскую деятельность против Израиля.В конце недели министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил, что правительство прекращает перечисление материальной помощи ряду общественных пропалестинских организаций.Он добавил, что власти также ужесточат условия таковой помощи с целью более эффективного контроля за расходом средств.Нетаниягу выразил мнение, что другие страны могут вскоре последовать примеру Дании.