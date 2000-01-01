Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Интригующая встреча: Гади Айзенкот и Эхуд Барак 26.12 11:23   MIGnews.com

Интригующая встреча: Гади Айзенкот и Эхуд Барак

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот встретился с бывшим министром обороны Эхудом Барака.

Встреча была “запланирована давно” и состоялась в квартире Барака в центре Тель-Авива в прошлую среду.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что речь идет о “регулярных, периодических встречах начальника Генштаба с офицерами резерва, на которых обсуждаются различные военные вопросы”.

Амит Сегель, корреспондент второго канала, рассказавший о встрече двух ветеранов ЦАХАЛа указывает на “интригующее время” в которое состоялась встреча.

Эхуд Барак находится в разгаре бурной политической кампании, направленной против правых, премьер-министра Нетаниягу и Ликуда. Через 20 часов после встречи Барак выступил с очередной “бомбой” предупредив на фестивале Банана о том, что ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК откажутся выполнять приказы “фашистов”.

Барак сообщил слушателям: “Попытка реализации агенды “одного государства” приведет к тому, что БАГАЦ спустит их с лестницы и скажет - это неконституционно - и гражданское общество - десятки и сотни тысяч устремились на улицы и площади и блокируют их физически”.

Барак далее поведал о том, что он уже “предсказал” произошедшие в Израиле события - а именно “атаки правительства против БАГАЦа, НГО, затыкание рта прессе и подрыв этического кода ЦАХАЛа”.

Барак также обвинил “нынешнее правительство” в том, что оно пытается “внедрить национализм и заменить им сионизм и здоровый национализм”.

Барак также сообщил, что Нетаниягу намеренно запугивает израильское население и “придумывает нового Гитлера, грозящего нам Холокостом каждую неделю”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Армия Сирии окружила мятежников у границы с Израилем
13:59
Иордания осудила Гватемалу за решение переместить посольство
13:31
Китай вынес самый суровый приговор известному активисту
12:52
Либерман: Нет – религиозному диктату!
12:29
Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом”
12:21
Кто ворует колеса с машин жителей Беэр-Шевы
11:54
11 террористов ликвидированы на востоке Афганистана
11:45
Скончался один из создателей рунета Валерий Бардин
11:42
Израиль: Забастовку учителей отменят распоряжением суда
11:20
СМИ сообщили о нападении вандалов на синагогу в Иране
10:46
Дания сократит помощь палестинским организациям
10:45
Девять пострадавших после ДТП в Москве остаются в больницах
10:01
ХАМАС поблагодарил Ахмеда Тиби
09:39
Французский журнал для детей: Израиль - ненастоящая страна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus