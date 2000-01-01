26.12 11:23 MIGnews.com

Интригующая встреча: Гади Айзенкот и Эхуд Барак

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот встретился с бывшим министром обороны Эхудом Барака.Встреча была “запланирована давно” и состоялась в квартире Барака в центре Тель-Авива в прошлую среду.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что речь идет о “регулярных, периодических встречах начальника Генштаба с офицерами резерва, на которых обсуждаются различные военные вопросы”.Амит Сегель, корреспондент второго канала, рассказавший о встрече двух ветеранов ЦАХАЛа указывает на “интригующее время” в которое состоялась встреча.Эхуд Барак находится в разгаре бурной политической кампании, направленной против правых, премьер-министра Нетаниягу и Ликуда. Через 20 часов после встречи Барак выступил с очередной “бомбой” предупредив на фестивале Банана о том, что ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК откажутся выполнять приказы “фашистов”.Барак сообщил слушателям: “Попытка реализации агенды “одного государства” приведет к тому, что БАГАЦ спустит их с лестницы и скажет - это неконституционно - и гражданское общество - десятки и сотни тысяч устремились на улицы и площади и блокируют их физически”.Барак далее поведал о том, что он уже “предсказал” произошедшие в Израиле события - а именно “атаки правительства против БАГАЦа, НГО, затыкание рта прессе и подрыв этического кода ЦАХАЛа”.Барак также обвинил “нынешнее правительство” в том, что оно пытается “внедрить национализм и заменить им сионизм и здоровый национализм”.Барак также сообщил, что Нетаниягу намеренно запугивает израильское население и “придумывает нового Гитлера, грозящего нам Холокостом каждую неделю”.