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Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом” | Фото: Thinkstock26.12 12:29   MIGnews.com

Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом”

Министерство иностранных дел ПА назвало решение Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим “позорным актом”. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

В заявлении палестинского МИДа, опубликованного в понедельник, 25 декабря, говорится:

“Это позорный и незаконный акт, который полностью противоречит пожеланиям духовных лидеров в Иерусалиме”.

Также отмечается, что решение Гватемалы “нарушает резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля”.

В воскресенье, 24 декабря, президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил, что его страна готова переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее Ципи Хотовели заявила, что ведутся переговоры о переводе посольств в Иерусалим с более чем 10 государствами, в том числе и европейскими.
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