26.12 12:29 MIGnews.com

Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом”

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Министерство иностранных дел ПА назвало решение Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим “позорным актом”. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.В заявлении палестинского МИДа, опубликованного в понедельник, 25 декабря, говорится:“Это позорный и незаконный акт, который полностью противоречит пожеланиям духовных лидеров в Иерусалиме”.Также отмечается, что решение Гватемалы “нарушает резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля”.В воскресенье, 24 декабря, президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил, что его страна готова переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.Ранее Ципи Хотовели заявила, что ведутся переговоры о переводе посольств в Иерусалим с более чем 10 государствами, в том числе и европейскими.