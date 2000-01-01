26.12 12:29 MIGnews.com
Палестинцы назвали решение Гватемалы “позорным актом”
Министерство иностранных дел ПА назвало решение Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим “позорным актом”. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.
В заявлении палестинского МИДа, опубликованного в понедельник, 25 декабря, говорится:
“Это позорный и незаконный акт, который полностью противоречит пожеланиям духовных лидеров в Иерусалиме”.
Также отмечается, что решение Гватемалы “нарушает резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля”.
В воскресенье, 24 декабря, президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил, что его страна готова переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Ранее Ципи Хотовели заявила, что ведутся переговоры о переводе посольств в Иерусалим с более чем 10 государствами, в том числе и европейскими.
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