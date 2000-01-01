26.12 12:52 MIGnews.com

Либерман: Нет – религиозному диктату!

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Министр обороны, лидер партии “Наш дом Израиль” Авигдор Либерман приветствовал действия мэрий Гиватаима, Ришон ле-Циона, Герцлии, Холона, Рамат-Гана и других городов по принятию вспомогательных городских законов, позволяющих магазинам работать в субботу.“Работа бизнесов по субботам – это вопрос, который полностью и целиком находится в компетенции местных властей. Партия НДИ поддерживает позицию председателя Центра местного самоуправления Хаима Бибаса. Да - еврейским традициям и еврейским ценностям. Нет - религиозному диктату и принуждению!”, - заявил Авигдор Либерман.Напомним, минувшей ночью Кнесст одобрил закон, согласно которому окончательное решение о работах в шабат будет приниматься министром социальной защиты.