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Китай вынес самый суровый приговор известному активисту | Фото: Thinkstock26.12 13:31   MIGnews.com

Китай вынес самый суровый приговор известному активисту

Власти Китая приговорили известного правозащитника У Ганя к 8 годам тюремного заключения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя активиста.

Согласно заявлению суда Тяньцзинь, активист обвиняется в подрывной деятельности против государственной власти. В частности, У Гань “издевался и оказывал давление на официальных лиц” страны.

Отмечается, что используя псевдоним Super Vulgar Butcher ("Супервульгарный мясник") блогер и активист регулярно публиковал материалы в интернете на чувствительные темы. У Гань грубо и резко критиковал китайских чиновников в своих публикациях, поэтому суд также обвинил его в подстрекательстве.

Приговор является самым суровым в серии недавних решений, направленных на борьбу с правозащитниками в Китае.
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