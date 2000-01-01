26.12 13:31 MIGnews.com

Китай вынес самый суровый приговор известному активисту

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Китая приговорили известного правозащитника У Ганя к 8 годам тюремного заключения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя активиста.Согласно заявлению суда Тяньцзинь, активист обвиняется в подрывной деятельности против государственной власти. В частности, У Гань “издевался и оказывал давление на официальных лиц” страны.Отмечается, что используя псевдоним Super Vulgar Butcher ("Супервульгарный мясник") блогер и активист регулярно публиковал материалы в интернете на чувствительные темы. У Гань грубо и резко критиковал китайских чиновников в своих публикациях, поэтому суд также обвинил его в подстрекательстве.Приговор является самым суровым в серии недавних решений, направленных на борьбу с правозащитниками в Китае.