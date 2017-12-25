ISIS на Синае - самые опасные террористы региона

По вертолету была выпущена противотанковая ракета “Корнет”. В результате взрыва были убиты три человека - пилот, охранник аэродрома и начальник бюро министра обороны Египта.
На самом деле, ракета предназначалась не им. Речь идет о попытке двойного покушения - на министра обороны Сидки Субхи и министра обороны Маджда Абд аль-Джафара. Они прилетели на Синай с инспекцией и об их визите не объявлялось заранее. Кто-то слил информацию о министрах боевикам Исламского Государства. согласно анализу военных экспертов, ракета была выпущена с расстояния 250-300 метров. Если бы министры на минуту не задержались и не оказались бы в вертолете - у них бы не было шанса выжить.
Характер планирования этой и других операций, а также появление у Вилайята Синай “Корнетов” и других современных видов вооружений затрудняют победу над терроризмом на Синае. Создание подобного внушительного арсенала также является ясной демонстрацией того, что возможности логистики и планирования ISIS на Синае выходят далеко за рамки традиционных террористических организаций. Подробнее об этом можно прочитать в материале "От Бенгази до эль-Ариш. “Корнеты” Велайята Синай".
И это не первый раз когда Велайяту Синай, превратившемуся в наиболее летальный отросток ISIS, сопутствует успех. Два года назад террористам удалось взорвать в воздухе российский пассажирский самолет, вылетевший из Шарм эш-Шейх. все 224 человека находившиеся на борту погибли. Джихадисты фактически убили и туристическую индустрию Синая, очень зависевшую от российского туризма.
В последние месяцы на Синае отмечена серия оперативных и сопровождающихся катастрофическими последствиями успехов Исламского Государства. За последние три года джихадисты убивали на Синае примерно по 500 человек в год.
В этом году цифра будет куда выше. В конце ноября в результате тщательно спланированной атаки против суфийской мечети Ар-Рода на севере Синая были убиты 311 человек. Большое количество вооруженных террористов открыли огонь по верующим из всех окон и дверей мечети. Как всегда, египетские власти хвалятся большим количеством убитых в ходе последовавшей операции террористов - но реальные потери ISIS неизвестны.
Наиболее впечатляющая атака была организована 7 июля этого года против военной базы ан-Нуджизат, в 10 км от израильской Ницаны. На базе размещалось подразделение египетского спецназа. Здесь тоже все было продумано до мелочей. Сначала террористы выставили блок-посты - с тем, чтобы не допустить переброски подкреплений в военный лагерь. После этого у главных ворот подорвали автомобиль, набитый взрывчаткой, что привело к панике и растерянности среди солдат. Затем в лагерь прорвались несколько Тойот с установленными на них тяжелыми пулеметами. Боевики расстреляли 30 солдат, во главе с командиром батальона.