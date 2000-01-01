27.12 06:41 MIGnews.com

Заместитель мэра потребовал сохранить статус-кво Ашдода

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Заместитель мэра Ашдода Владимир Гершов направил письмо мэру города д-ру Ихиелю Ласри с требованием срочно рассмотреть вопрос о сохранение в Ашдоде статус-кво между светским и религиозным населением города. В письме в частности говорится:"Как известно, в ближайшее время в Кнессете во втором и третьем чтениях под давлением ультра-ортодоксальных партий планируется принять закон о запрете субботней торговли. В соответствии с этим законом министр внутренних дел получит полномочия отменять соответствующие муниципальные законы, что неминуемо приведет к нарушению существующего статус-кво.В связи с этим считаю необходимым срочно принять поправку к существующему муниципальному закону, в котором следует четко оговорить конкретные места в Ашдоде, где разрешается работа торговых точек, ресторанов, кафе и аттракционов по субботам, как для уже существующих бизнесов, так и для тех, которые планируется построить в городе в будущем.Подобные изменения в муниципальные законы уже приняты в ряде городов страны, в частности в Ришон ле-Ционе. Считаю необходимым принять аналогичные поправки к муниципальному закону и в Ашдоде".