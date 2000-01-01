Иордания осудила Гватемалу за решение переместить посольство
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил решение президента Гватемалы Джимми Моралеса о переводе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Правительство Гватемалы объявило о своем решении в воскресенье, спустя три недели после того, как Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Посольство Гватемалы будет перемещено в ближайшее время, так как МИД занялся реализацией этого вопроса.
Глава МИД Иордании на своей странице в Twitter назвал решение Моралеса “абсурдной провокацией, нарушающей международное право”.
Также он назвал Иерусалим “оккупированной столицей Палестины”.