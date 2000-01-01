26.12 13:59 MIGnews.com

Иордания осудила Гватемалу за решение переместить посольство

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил решение президента Гватемалы Джимми Моралеса о переводе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Правительство Гватемалы объявило о своем решении в воскресенье, спустя три недели после того, как Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.Посольство Гватемалы будет перемещено в ближайшее время, так как МИД занялся реализацией этого вопроса.Глава МИД Иордании на своей странице в Twitter назвал решение Моралеса “абсурдной провокацией, нарушающей международное право”.Также он назвал Иерусалим “оккупированной столицей Палестины”.