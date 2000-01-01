26.12 14:50 MIGnews.com

Эффект Трампа: две страны готовы перевести посольства

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После того, как президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о готовности переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим, вслед за ним еще две страны Латинской Америки выразили намерения поступить также.По сообщениям палестинских СМИ, речь идет о таких странах, как Панама и Гондурас. Отмечается, что во вторник, 26 декабря, правительства двух государств уведомили руководство ПА о своих планах переместить свои дипмиссии в Иерусалим.В воскресенье, 24 декабря Джимми Моралес сообщил, что Гватемала готова переместить свое посольство в Иерусалим. Решение было принято после того, как он провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.Спустя три недели после того, как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, некоторые страны выразили готовность последовать примеру Штатов. Среди таких государств оказались Венгрия и Румыния.