Эффект Трампа: две страны готовы перевести посольства
После того, как президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о готовности переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим, вслед за ним еще две страны Латинской Америки выразили намерения поступить также.
По сообщениям палестинских СМИ, речь идет о таких странах, как Панама и Гондурас. Отмечается, что во вторник, 26 декабря, правительства двух государств уведомили руководство ПА о своих планах переместить свои дипмиссии в Иерусалим.
В воскресенье, 24 декабря Джимми Моралес сообщил, что Гватемала готова переместить свое посольство в Иерусалим. Решение было принято после того, как он провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Спустя три недели после того, как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, некоторые страны выразили готовность последовать примеру Штатов. Среди таких государств оказались Венгрия и Румыния.