26.12 16:54 MIGnews.com

Израильское посольство в Афинах закидали краской

🆘‼️😯🔥 #Greece: Members of the left-wing extremist group "Rouvikonas" (Rubikon) attack the Israeli embassy in #Athens. Silence in the usual media. Imagine, members of "Golden Dawn" would have done that, there would have been a media storm. pic.twitter.com/sB92izrDnb — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 25 декабря 2017 г.

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Члены ультралевой греческой группировки "Рубиконас" атаковали израильское посольство в Афинах бутылками с красной краской.В интернете была выложена видеозапись, на которой видно, как около 6 часов утра 25 декабря анархисты подъехали на мотоциклах к зданию дипмиссии, подбежали и кинули в него краской. Стоит отметить, что в связи с рождественскими праздниками посольство было закрыто."Мы отождествляем себя с палестинцами – народом, который десятилетиями был жертвой угнетения. На самом деле, на палестинцев давят с целью выжить с их земли. Это – длящаяся десятилетиями этническая чистка", - гласит их заявление, опубликованное после атаки.После этого в ходе телефонной беседы израильский посол в Греции Ирита Бен Аббе передала замминистра общественного порядка Греции Никосу Тоскасу требование правительства арестовать виновных. Тот, в свою очередь, заверил, что вандалы обязательно будут привлечены к ответственности.