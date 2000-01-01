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В Афинах закидали краской израильское посольство 26.12 16:54   MIGnews.com

Израильское посольство в Афинах закидали краской

Члены ультралевой греческой группировки "Рубиконас" атаковали израильское посольство в Афинах бутылками с красной краской.


В интернете была выложена видеозапись, на которой видно, как около 6 часов утра 25 декабря анархисты подъехали на мотоциклах к зданию дипмиссии, подбежали и кинули в него краской. Стоит отметить, что в связи с рождественскими праздниками посольство было закрыто.

"Мы отождествляем себя с палестинцами – народом, который десятилетиями был жертвой угнетения. На самом деле, на палестинцев давят с целью выжить с их земли. Это – длящаяся десятилетиями этническая чистка", - гласит их заявление, опубликованное после атаки.

После этого в ходе телефонной беседы израильский посол в Греции Ирита Бен Аббе передала замминистра общественного порядка Греции Никосу Тоскасу требование правительства арестовать виновных. Тот, в свою очередь, заверил, что вандалы обязательно будут привлечены к ответственности.
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