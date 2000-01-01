Аббасу и Нетаниягу предложили встретиться в Токио

Министр иностранных дел Японии Таро Коно пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на четырехсторонний "мирный" саммит в Токио. Последним участником встречи должен стать главный советник и зять президента США Джаред Кушнер.
По данным портала Walla, дипломат передал приглашения Нетаниягу и Аббасу на сегодняшних встречах с ними в Иерусалиме и Рамалле соответственно.
Таким образом, японцы якобы хотят реанимировать США в глазах палестинцев после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Нетаниягу заявил о своей открытости для такой встречи, но только при условии участия США, передает 10-ый канал ИТВ.
"Если там будет Кушнер, я тоже буду", - цитирует премьера "десятка".
При этом отмечается, что подобное предложение поступает от японцев не впервые. Ранее, во время сентябрьского саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретиться с Абу Мазеном в Токио Нетаниягу предложил его японский коллега Синдзо Абэ.
Тогда израильский премьер ответил, что готов к встрече, только если она будет согласована с Вашингтоном. Что ответил Аббас неизвестно.