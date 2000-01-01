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Аббасу и Нетаниягу предложили встретиться в Токио | Фото: Коби Гидеон, GPO26.12 18:37   MIGnews.com

Аббасу и Нетаниягу предложили встретиться в Токио

Министр иностранных дел Японии Таро Коно пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на четырехсторонний "мирный" саммит в Токио. Последним участником встречи должен стать главный советник и зять президента США Джаред Кушнер.

По данным портала Walla, дипломат передал приглашения Нетаниягу и Аббасу на сегодняшних встречах с ними в Иерусалиме и Рамалле соответственно.

Таким образом, японцы якобы хотят реанимировать США в глазах палестинцев после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Нетаниягу заявил о своей открытости для такой встречи, но только при условии участия США, передает 10-ый канал ИТВ.

"Если там будет Кушнер, я тоже буду", - цитирует премьера "десятка".

При этом отмечается, что подобное предложение поступает от японцев не впервые. Ранее, во время сентябрьского саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретиться с Абу Мазеном в Токио Нетаниягу предложил его японский коллега Синдзо Абэ.

Тогда израильский премьер ответил, что готов к встрече, только если она будет согласована с Вашингтоном. Что ответил Аббас неизвестно.

Стоит отметить, что, хотя сам министр Коно решение Трампа не критиковал, на экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН Япония проголосовала этого.
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