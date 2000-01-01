Посол сказал, когда переедет посольство Гватемалы

Как уже сообщалось, Гватемала стала первой страной, официально объявившей в намерении последовать примеру США и переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Однако обогнать Вашингтон в этом Гватемале не удастся, ведь ее дипмиссия переедет только после того, как свое посольство переместят США. А на это, как уже сообщалось, могут уйти несколько лет.
Об этом в интервью 10-му израильскому телеканалу сообщил израильский посол в Гватемале Матанья Коэн.
"Гватемала может стать первой страной, которая фактически переместит свое посольство, потому что Соединенные Штаты не сделают этого ни завтра утром или в следующем полугодии", - сказал ведущий Гай Мероз.
"Гватемала станет вторым государством, которое переместит свое посольство - после Соединенных Штатов. Она не будет первой", - поправил его Коэн.
"Это не произойдет завтра утром. Как мне объясняли, это случится лишь после Соединенных Штатов. Из заявлений президента и министра иностранных дел стало ясно, что Гватемала переместит свою дипмиссию сразу после Соединенных Штатов", - добавил он.
Напомним, что через день после объявления Трампа госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что по материально-технических причинам на перемещение посольства США в Иерусалим, вероятно, уйдет не менее двух лет. По его словам, этого не будет "в этом или следующем году".