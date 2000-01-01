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Опрос `Шваким-Панорама`: Либерман – лучший министр обороны 26.12 21:21   MIGnews.com

Опрос "Шваким-Панорама": Либерман – лучший министр обороны

В соответствии с результатами социологического опроса, проведенного институтом "Шваким Панорама" и опубликованного новостным порталом Ynet, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Наш дом Израиль" получила бы 9 мандатов – на 4 больше, чем у нее есть сейчас.

Согласно данному опросу, "Ликуд" получил бы 24 мандата, "Еш атид" - 19, "Сионистский лагерь" - 17, Объединенный арабский список – 13, "Еврейский дом" - 10, "Яадут а-Тора" - 8, "Кулану" - 7, МЕРЕЦ – 7, ШАС – 6 депутатских мандатов.

На вопрос, кто больше других подходит на пост министра обороны, респонденты ответили следующим образом: Авигдор Либерман – 21,5%, Моше Яалон – 21%, Габи Ашкенази – 20,2%, Эхуд Барак – 10,5%, Нафтали Беннет – 8,5%.

Мнения насчет призыва Авигдора Либермана бойкотировать Вади Ара разделились практически пополам: 40,9% поддержали его, 41,9% высказались против.

Деятельностью правительства довольны в той или иной степени 54,6% опрошенных, недовольны – 43%.

В опросе приняло участие 612 респондентов, вероятность статистической погрешности составляет 4%.

пресс-служба партии НДИ
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