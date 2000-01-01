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Лукашенко назвал `странным` решение Трампа | Фото: OSCE Parliamentary Assembly/Flickr27.12 04:27   MIGnews.com

Лукашенко назвал "странным" решение Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не укладывается решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму, но на первый взгляд, оно кажется странным.

"Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего в еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН", — сказал он в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Лукашенко заявил о солидарности с позицией стран содружества по Иерусалиму и "абсолютной консолидацией взглядов".
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