27.12 04:27 MIGnews.com

Лукашенко назвал "странным" решение Трампа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не укладывается решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму, но на первый взгляд, оно кажется странным."Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего в еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН", — сказал он в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.Лукашенко заявил о солидарности с позицией стран содружества по Иерусалиму и "абсолютной консолидацией взглядов".