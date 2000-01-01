26.12 07:26 MIGnews.com

Израиль ведет переговоры о переводе посольств с 10 странами

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Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведутся переговоры о переводе посольств в Иерусалим с более чем 10 государствами, в том числе и европейскими.Хотовели, в интервью израильскому радио, отказалась назвать эти страны, но сообщила, что они расположены “на всех континентах”.По слухам, следующим в посольство в Иерусалим переведет Гондурас.Гондурас, также как Гватемала, поддержал США во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о статусе Иерусалима.В воскресенье, 24 декабря, Джимми Моралес объявил о переносе посольства Гватемалы в Иерусалим. Об этом лидер центральноамериканской республики сообщил на своей странице в Facebook.Отмечается, что Моралес принял данное решение после беседы с израильским премьером.После разговора с премьер-министром Нетаниягу президент Моралес сделал следующее заявление:"Я говорил с премьер-министром Нетаниягу о прекрасных отношениях между нашими странами, сложившихся с тех пор, как Гватемала поддержала создание государства Израиль.Одним из наиболее актуальных вопросов было возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим.Я поручил министру иностранных дел начать координацию этого процесса. Благослови вас Бог".Хотовели заявила, что дискуссии о переводе посольств находятся на ранней стадии, и добавила “мы ведем переговоры с более чем десятью государствами - но не намного больше”.