Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль ведет переговоры о переводе посольств с 10 странами 26.12 07:26   MIGnews.com

Израиль ведет переговоры о переводе посольств с 10 странами

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведутся переговоры о переводе посольств в Иерусалим с более чем 10 государствами, в том числе и европейскими.

Хотовели, в интервью израильскому радио, отказалась назвать эти страны, но сообщила, что они расположены “на всех континентах”.

По слухам, следующим в посольство в Иерусалим переведет Гондурас.

Гондурас, также как Гватемала, поддержал США во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о статусе Иерусалима.

В воскресенье, 24 декабря, Джимми Моралес объявил о переносе посольства Гватемалы в Иерусалим. Об этом лидер центральноамериканской республики сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Моралес принял данное решение после беседы с израильским премьером.

После разговора с премьер-министром Нетаниягу президент Моралес сделал следующее заявление:

"Я говорил с премьер-министром Нетаниягу о прекрасных отношениях между нашими странами, сложившихся с тех пор, как Гватемала поддержала создание государства Израиль.

Одним из наиболее актуальных вопросов было возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим.
Я поручил министру иностранных дел начать координацию этого процесса. Благослови вас Бог".

Хотовели заявила, что дискуссии о переводе посольств находятся на ранней стадии, и добавила “мы ведем переговоры с более чем десятью государствами - но не намного больше”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:21
Ахад Тамими - новая икона арабского мира  
09:07
Певица Лорд отменила концерт в Израиле
08:54
Лицман: у премьера должно быть высшее образование
08:28
СМИ: Пхеньян создал новый спутник
08:25
Гватемала начала процесс перемещения посольства в Иерусалим
08:07
Одобрен закон об учете еврейских традиций при работе в шабат
07:50
Норвегия прекратит поддержку организаций, выступающих за BDS
07:07
Репатриантов перестанут подвергать унизительным проверкам
06:29
500 сирийцев за сутки вернулись в свои дома
04:25
Исследователи нашли новый способ продлить жизнь
03:39
Ученые раскрыли секрет женской стройности
02:33
Барменша-долгожитель поделилась секретом длинной жизни
02:28
Солнечная система могла родиться внутри гигантской звезды
23:27
Французские ученые опровергли гипотезу происхождения Луны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus