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Норвегия прекратит поддержку организаций, выступающих за BDS | Фото: Thinkstock26.12 07:50   MIGnews.com

Норвегия прекратит поддержку организаций, выступающих за BDS

Правительство Норвегии объявило, что начиная со следующего года, будет прекращено финансирование организаций BDS, выступающих за бойкот Израиля. Об этом сообщает Ynet.

Власти подчеркнули, что они верят в диалог и сотрудничество для создания атмосферы доверия необходимой для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как отмечает Ynet, на прошлой неделе Дания заявила, что отменит финансирование нескольких палестинских неправительственных организаций. Также власти намерены ужесточить критерии помощи остальным организациям, связанным с антиизраильской деятельностью.
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