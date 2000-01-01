26.12 07:50 MIGnews.com

Норвегия прекратит поддержку организаций, выступающих за BDS

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Правительство Норвегии объявило, что начиная со следующего года, будет прекращено финансирование организаций BDS, выступающих за бойкот Израиля. Об этом сообщает Ynet.Власти подчеркнули, что они верят в диалог и сотрудничество для создания атмосферы доверия необходимой для урегулирования палестино-израильского конфликта.Как отмечает Ynet, на прошлой неделе Дания заявила, что отменит финансирование нескольких палестинских неправительственных организаций. Также власти намерены ужесточить критерии помощи остальным организациям, связанным с антиизраильской деятельностью.