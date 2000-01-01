26.12 08:07 MIGnews.com

Одобрен закон об учете еврейских традиций при работе в шабат

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Минувшей ночью Кнесст одобрил закон, согласно которому окончательное решение о работах в шабат будет приниматься министром социальной защиты.Законопроект, первоначально предложенные депутатом Моше Гафни (Яадут А-Тора), был позднее внесен от имени правительства. Его цель - урегулировать конфликт, возникший с религиозными партиями в связи с различными проектами по строительству и поддержанию инфраструктуры, осуществлявшимися в выходные дни.За закон проголосовали 50 депутатов, против - 38.Текст закона требует от министра социальной защиты “учитывать благосостояние работников, традиции Израиля, существование альтернативы, которая не требует работы в шабат и объем ущерба общественному пространству”. В объяснительной записке к законопроекту сообщается, что проекты по ремонту инфраструктуры, которые осуществляют компания Израильские Железные Дороги Национальная Компания Дорог в шабат наносят тяжелый удар по чувствам миллионов граждан, которым дороги религия и традиции”.