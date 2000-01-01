26.12 08:25 MIGnews.com

Гватемала начала процесс перемещения посольства в Иерусалим

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В министерстве иностранных дел Гватемалы заявили, что ведомство начинает процесс перемещения посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в МИД сообщили после того, как президент страны Джимми Моралес отдал соответствующее указание касательно перемещения посольства Гватемалы из Тель-Авива в Иерусалим.В воскресенье, 24 декабря, Моралес сообщил на своей странице в Facebook о том, что его страна готова переместить свою дипмиссию в святой город. Таким образом, Гватемала стала первым государством, которое последовало примеру Соединенных Штатов.В начале декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился переместить американское посольство в святой город.