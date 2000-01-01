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26.12 08:54   MIGnews.com

Лицман: у премьера должно быть высшее образование

Заместитель министра образования Израиля Яаков Лицман (Яадут А-Тора) внес на рассмотрение Кнессета проект закона, согласно которому премьер-министром Израиля не сможет быть человек без высшего образования и не отслуживший в боевых частях ЦАХАЛа.

Предположительно, законопроект должен отрезать путь к премьерскому креслу лидеру Еш Атид Яиру Лапиду.

По другой версии, закон направлен против нового лидера Аводы Ави Габая, который якобы служил в разведывательном подразделении 8200. Габай однако уже разъяснил в интервью радио Галей ЦАХАЛ сообщил, что служил в “полевой разведке” и большую часть службы провел на территории Ливана.
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