26.12 09:39 MIGnews.com

Французский журнал для детей: Израиль - ненастоящая страна

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Французский детский журнал Youpi оказался в центре скандала после того, как назвал Израиль незаконным государством. В последнем выпуске издания указывается, что Израиль ненастоящее государство, "также как и Северная Корея".В журнале для детей младшего школьного возраста говорится: “В мире насчитывается 197 государств, таких как Франция, Германия или же Алжир. Но есть среди них и те, которые трудно назвать настоящими – например Израиль или же Северная Корея”, - приводит слова скандального выпуска Аруц Шева.Утверждения издания вызвало бурю критики. Так, глава Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Франсис Калифа осудил Youpi за публикацию, назвав ее "политическим ревизионизмом".Он напомнил, что в 1948 году ООН признала Израиль независимым государством. При этом Калифа подчеркнул, что таким образом издание преднамеренно пытается делегитимизировать израильское государство “в глазах юных читателей”.Кроме того, он написал письмо издателю детского журнала с требованием в следующем номере объяснить детям, что представляет собой Государство Израиль.Также скандальную публикацию осудил и президент еврейской организации B'nei B'rith France Серж Дехан. Он обвинил редакцию издания в том, что она “приучает детей ненавидеть израильское государство”.Кроме того посол Израиля во Франции Ализа Бин-Нун назвала этот поступок “шокирующим” и отметила, что публикация разжигает антисемитские настроения.