27.01 11:42 MIGnews.com

ВВС Турции в ходе операции поразили 340 целей в Африне

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Турецкая военная авиация уничтожила 340 целей в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии.Об этом сообщили в Генштабе Турции в субботу, 27 января."ВВС в ходе операции "Оливковая ветвь" уничтожили 340 целей, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство". Было уничтожено не менее 394 террористов", - говорится в документе.Напомним, 20 января Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии, передает ТАСС.