27.01 13:17 MIGnews.com

Принц рассказал о своей шикарной жизни в заключении

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Арестованный по подозрению в коррупции саудовский принц, миллиардер Аль-Валид ибн Талал рассказал, как проходит его заключение в гостиничном номере класса люкс.Об этом сообщает агентство Reuters.Принц вместе с другими задержанными членами королевской семьи живет в апартаментах отеля "Ритц Карлтон" в Эр-Рияде. Сколько комнат в его золоченом номере, не уточняется."Я чувствую себя очень комфортно, потому что нахожусь в своей стране, в своем городе, здесь я как дома. Это не доставляет мне никаких неудобств", — пояснил миллиардер.По его словам, под стражей он живет привычной для него жизнью: работает, общается по телефону с родственниками, занимается спортом, плавает в бассейне и ходит на прогулки. Периодически его посещают коллеги и личный парикмахер. Его рацион также не изменился — он соблюдает веганскую диету. Напитки он пьет исключительно из кружки с собственным изображением.Миллиардер уверен, что в ближайшее время его полностью оправдают, поскольку против него не выдвинуто никаких обвинений.