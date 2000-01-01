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Нетаниягу допросят по `делу 3000` | Фото: David Seaton27.01 16:44   MIGnews.com

Нетаниягу допросят по "делу 3000"

Полиция намерена вызвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на дачу показаний по делу о подводных лодках (дело 3000).

Об этом в субботу, 27 января сообщает Второй канал ИТВ, передает Ynet.

Пока неясно, будет ли это обычное свидетельство, допрос или допрос с предупреждением об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Отметим, до сих пор Нетаниягу не числился среди подозреваемых по этому делу, по которому уже были допрошены его приближенные – адвокаты Ицхак Молхо и Давид Шимрон.

По информации, полученной им из источников в полиции, Нетаниягу даст показания в качестве свидетеля. При этом не исключено, что главу правительства допросят в качестве подозреваемого.

Не исключено, что перед беседой следователей с Нетаниягу свидетельские показания по этому делу даст министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваль Штайниц, который курировал приобретение немецких подлодок и патрульных катеров, находясь на посту министра по вопросам разведки и стратегическим делам.

Полиция продолжает расследование этого дела и пока не пришла к окончательным выводам.

"Раз за разом пытаются надумано связать главу правительства с делом о подводных лодках при том, что министерство юстиции прояснило: глава правительства ни в чем не подозревается. Мы на протяжении долгого времени слышали множество пророчеств и спекулятивных высказываний о том, "что должно произойти", но ясно лишь одно: ничего не будет, так как ничего не было", - заявили в пресс-службе канцелярии главы правительства.
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