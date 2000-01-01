27.01 19:04 MIGnews.com

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

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Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Во втором туре после подсчета 96% голосов избирателей он набрал более 52% голосов.Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание iDnes.Соответствующе, его оппонент — бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош, получил около 48,4 процентов голосов.Итоговый разрыв между оппонентами составил около 200 тысяч голосов.Драгош уже признал свое поражение на выборах, отметив, что он и его команда "хоть и не выиграли, но и не проиграли".Драгош победил в четырех регионах страны, в частности и в Праге. Земан оказался сильнее в 10 регионах.Явка избирателей во втором туре составила около 66,5% по сравнению с 62% в первом.