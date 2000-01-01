27.01 19:04 MIGnews.com
Земан выиграл президентские выборы в Чехии
Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Во втором туре после подсчета 96% голосов избирателей он набрал более 52% голосов.
Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание iDnes.
Соответствующе, его оппонент — бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош, получил около 48,4 процентов голосов.
Итоговый разрыв между оппонентами составил около 200 тысяч голосов.
Драгош уже признал свое поражение на выборах, отметив, что он и его команда "хоть и не выиграли, но и не проиграли".
Драгош победил в четырех регионах страны, в частности и в Праге. Земан оказался сильнее в 10 регионах.
Явка избирателей во втором туре составила около 66,5% по сравнению с 62% в первом.
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