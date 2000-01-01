27.01 21:08 MIGnews.com

В Германии отметили рост антисемитизма

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Статистика совершенных в Германии преступлений антисемитского характера остается неизменно высокой.Об этом в субботу, 27 января сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Deutsche-Welle.По словам немецкого чиновника, в течение 2017 года правоохранительными органами ФРГ было зафиксировано около 1,5 тысячи таких правонарушений, что практически равно показателям предыдущих лет.Министр назвал каждое из подобных правонарушений "позорными".Мезьер отметил, что в стране были инциденты, когда "людям угрожали или нападали на них через их иудейское вероисповедание". Несмотря на такие тенденции чиновник подчеркнул, что "борьба против любой формы антисемитизма остается частью государственного мышления" в Германии.Также чиновник назвал "само собой разумеющимся", что люди, которые прибывают в поиске убежища в Германию, должны "вполне" принимать такое отношение государственных органов ФРГ к антисемитизму.