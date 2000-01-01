Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Германии отметили рост антисемитизма | Фото:27.01 21:08   MIGnews.com

В Германии отметили рост антисемитизма

Статистика совершенных в Германии преступлений антисемитского характера остается неизменно высокой.

Об этом в субботу, 27 января сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Deutsche-Welle.

По словам немецкого чиновника, в течение 2017 года правоохранительными органами ФРГ было зафиксировано около 1,5 тысячи таких правонарушений, что практически равно показателям предыдущих лет.

Министр назвал каждое из подобных правонарушений "позорными".

Мезьер отметил, что в стране были инциденты, когда "людям угрожали или нападали на них через их иудейское вероисповедание". Несмотря на такие тенденции чиновник подчеркнул, что "борьба против любой формы антисемитизма остается частью государственного мышления" в Германии.

Также чиновник назвал "само собой разумеющимся", что люди, которые прибывают в поиске убежища в Германию, должны "вполне" принимать такое отношение государственных органов ФРГ к антисемитизму.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:17
Ученые нашли универсальный язык общения
22:31
В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв
21:46
Китай создаст в Арктике "Полярный Шелковый путь"
20:44
ВВС США по ошибке разбомбили конвой иракских полицейских
20:11
В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами
19:38
Возле Тулькарема обнаружены 12 взрывных устройств
19:04
Земан выиграл президентские выборы в Чехии
18:37
Тель-Авив: протесты против высылки африканских мигрантов
18:11
Жуткий теракт в Кабуле: число жертв увеличилось до 95
17:47
В Кельне тысячи курдов протестуют против политики Эрдогана
17:08
В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие
16:44
Нетаниягу допросят по "делу 3000"
16:13
В Гонконге обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны
15:54
Наводнение в Париже: Лувр готовят к эвакуации
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus